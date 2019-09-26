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«Походка новорожденного жирафа»: Манекенщик без штанов стал звездой подиума

, 11:10 Видео 527

Леон Дэйм смог удивить даже главного редактора американского издания журнала Vogue Анну Винтур.

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Фото, видео: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Instagram @maisonmargiela

Выход 19-летнего немецкого манекенщика Леона Дэйма поразил гостей на закрытии показа Maison Margiela в рамках парижской Недели моды. Леон стал настоящей звездой благодаря своей необычной походке, которую сравнили с первыми шагами новорожденного жирафа, пишет DailyMail.

Instagram @maisonmargiela

Тематикой весенне-летней коллекции модного дома стала военная форма. Леон Дэйм появился на подиуме в кожаной куртке и шапке-пилотке. На нем не было штанов, однако он предстал в высоких сапогах на шпильке. Под музыку парень продефилировал от начала до конца подиума зажигательной походкой.

Гости были поражены таким выходом. Сквозь громкую музыку слышались восторженные свисты и крики. Даже главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, обычно сидящая с каменным лицом, впервые улыбнулась на показе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Париже стартовала Неделя высокой моды.

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