Сеть взорвал снимок, опубликованный в Twitter, на котором пользователям предлагается найти отдыхающего леопарда. Иностранные пользователи соцсети «сломали» голову и «убили» множество нервных клеток. Россия решила нанести «ответный удар» и предложила найти своего «невидимого» леопарда.
Сотрудники природного парка в Приморье «Земля леопарда» разместили в Facebook снимок, на котором нужно обнаружить грациозного представителя семейства кошачьих.
Реакция подписчиков на Facebook-аккаунте природного парка не заставила себя ждать.
«Искать леопарда?! Я думаю, с меня уже хватит!» — в шутку возмутился фолловер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото первоклассницы «до» и «после» посещения школы взорвало сеть.