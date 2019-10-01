Сеть взорвал снимок, опубликованный в Twitter, на котором пользователям предлагается найти отдыхающего леопарда. Иностранные пользователи соцсети «сломали» голову и «убили» множество нервных клеток. Россия решила нанести «ответный удар» и предложила найти своего «невидимого» леопарда.

Сотрудники природного парка в Приморье «Земля леопарда» разместили в Facebook снимок, на котором нужно обнаружить грациозного представителя семейства кошачьих.

«Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи. А на самом деле — в разы лучше! Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно, однако он здесь есть. И его вполне можно найти », — подписали публикацию работники парка.

Реакция подписчиков на Facebook-аккаунте природного парка не заставила себя ждать.

«Искать леопарда?! Я думаю, с меня уже хватит!» — в шутку возмутился фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото первоклассницы «до» и «после» посещения школы взорвало сеть.