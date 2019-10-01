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  4. «Так тебе и надо!» Экс-солистка SEREBRO озадачила фанатов страшным фото

«Так тебе и надо!» Экс-солистка SEREBRO озадачила фанатов страшным фото

, 11:41 Фото 733

Катя Кищук опубликовала снимки с окровавленным глазом.

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Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала в Instagram пугающие фотографии. На снимках певица демонстрирует глаз, залитый кровью. Поклонники исполнительницы всерьез обеспокоились здоровьем и самочувствием любимицы. Однако их кумир даже не попыталась объяснить появление страшных фото.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Некоторые фанаты Кати Кищук решили, что на фотографиях девушке либо нанесли специальный грим, либо снимки отретушировали специально для фотосессии. Подписчики знаменитости пришли к выводу — и с окровавленным глазом их кумир выглядит потрясающе.

«Все равно красивая. Будь ты даже бомжихой под моим падиком!»

«Страшно красива!»

«Даже с таким глазом хороша!» — написали юзеры.

Однако некоторые фолловеры Кати Кищук не стали выражать певице слова поддержки или одаривать ее комплиментами. Хейтеры предпочли посмеяться над снимками с глазом, наполненным кровью.

«Надо и во второй для симметрии!»

«Конъюнктивит!»

«Так тебе и надо!» — заявили пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос.

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