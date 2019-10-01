«Так тебе и надо!» Экс-солистка SEREBRO озадачила фанатов страшным фото

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала в Instagram пугающие фотографии. На снимках певица демонстрирует глаз, залитый кровью. Поклонники исполнительницы всерьез обеспокоились здоровьем и самочувствием любимицы. Однако их кумир даже не попыталась объяснить появление страшных фото.
Некоторые фанаты Кати Кищук решили, что на фотографиях девушке либо нанесли специальный грим, либо снимки отретушировали специально для фотосессии. Подписчики знаменитости пришли к выводу — и с окровавленным глазом их кумир выглядит потрясающе.
«Все равно красивая. Будь ты даже бомжихой под моим падиком!»
«Страшно красива!»
«Даже с таким глазом хороша!» — написали юзеры.
Однако некоторые фолловеры Кати Кищук не стали выражать певице слова поддержки или одаривать ее комплиментами. Хейтеры предпочли посмеяться над снимками с глазом, наполненным кровью.
«Надо и во второй для симметрии!»
«Конъюнктивит!»
«Так тебе и надо!» — заявили пользователи соцсети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос.