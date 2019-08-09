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  4. «Секс»: поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос

«Секс»: поклонники экс-солистки SEREBRO Кищук в восторге от ее цвета волос

, 10:39 Видео 373

Певица неожиданно сменила имидж и превратилась из блондинки в розововолосую «Барби».

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Фото, видео : Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук удивила поклонников довольно неожиданной сменой имиджа, превратившись из блондинки в розововолосую «Барби». При этом продемонстрировала свой новый образ 25-летняя дива очень сексуально, как отметили пользователи, кружась на камеру.

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«Барби!» — прокомментировал один из них.

«Красотка!» — добавил другой.

«Удивляешь, но тебе очень идет», — признался юзер.

«Вот это секс», — не сдержался еще один подписчик.

Кищук покинула музыкальный коллектив в начале текущего года и теперь активно занимается сольным проектом и различными рекламными кампаниями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица анонсировала новую модель кроссовок, а недавно поведала о сольном альбоме, на что поклонники откровенно сознались в комментариях, что внешность артистки им гораздо интереснее ее творчества.

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