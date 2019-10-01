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  4. Фото Юлии Ковальчук с отдыха разделило поклонников певицы на два лагеря

Фото Юлии Ковальчук с отдыха разделило поклонников певицы на два лагеря

, 12:43 Фото 1 425

Одни посчитали снимок «моветоном», другие восхитились новой публикацией звезды.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на курорте. На снимке экс-солистка группы «Блестящие» продемонстрировала свои загорелые стройные ноги. Певица на фото позирует, лежа на шезлонге на фоне песчаного пляжа и морских волн. 

«Бывают фото со смыслом, а бывают фото с ногами!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @juliakovalchuk

«Сочная» публикация звезды вызвала в сети бурное обсуждение.

Большинство поклонников Юлии Ковальчук сошлись во мнении — ножки у их кумира просто восхитительные. По этому поводу фанаты оставили под снимком певицы множество комментариев с восторженными комплиментами.

«Прелесть, Юлечка!»

«Хорошие ножки!»

«Спортивные, красивые ножки», — написали фолловеры.

Однако не все подписчики Юлии Ковальчук оценили снимок с ногами по достоинству. Некоторым такой, не несущий смысловой нагрузки, пост пришелся совсем не по душе.

«Что к чему? Так уже это все не ново! Думала о вас лучше. Моветон!»

«Пора бриться уже!»

«В чем смысл выкладывать фото ног?! Да уж… Деградация!» — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Ковальчук продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с гепардом.

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