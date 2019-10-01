В Брянской области Клинцовский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Александру Протасовицкому, который получил срок вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Решение суда подтвердил адвокат отбывающего заключение Николай Савостьянок.

«Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Протасовицкого Александра», — сказал правозащитник.

По словам адвоката, суд принял такое решение из-за многократных взысканий, полученных Александром Протасовицким во время пребывания в СИЗО.

«Взыскания послужили основанием, по мнению суда, для отказа в удовлетворении ходатайства. Два взыскания было наложено 5 июля 2019 года, одно взыскание от 11 июля. Учитывая то, что 11 июля Протасовицкий был этапирован и уже не находился в СИЗО. Защита полагает, что данные взыскания несущественны, потому что якобы Протасовицкий расправил кровать. При чем, два взыскания наложены с промежутком в 18 минут. Протасовицкий их оспаривает. Что касается последнего взыскания: он сказал, что его не было, его даже не знакомили с этим документом», — утверждает адвокат.

Савостьянок и его подопечный еще не знают, будут ли добиваться пересмотра решения суда, ведь срок заключения осужденного окончится уже 10 ноября 2019 года. Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО 17 сентября.

Александр Протасовицкий был осужден вместе с Кокориным и Мамаевым за драки в столице. Осужденному вменили статьи «Хулиганство», «Побои» и назначили наказание — 1,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили наказание в виде лишения свободы на один год и пять месяцев.