Суд признал Павла Мамаева виновным и назначил год и 5 месяцев лишения свободы

Футболист ФК «Краснодар» Павел Мамаев в среду, 8 мая, Пресненским судом Москвы признан виновным по статье «Хулиганство» после резонансных драк 8 октября 2018 года.

Судья смягчила статью, не признав факт сговора. Решением суда Мамаеву назначено наказание в виде лишения свободы на один год и пять месяцев в колонии общего режима.

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Аналогичное наказание получил еще один участник драки Сергей Протасовицкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что братья Кокорины получили по полтора года.