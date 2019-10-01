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  4. В Финляндии психопат с мечом ворвался в колледж и убил человека

В Финляндии психопат с мечом ворвался в колледж и убил человека

, 14:41 92

Еще десять пострадавших доставлены в больницу.

Фото: Instagram @hitmixkuopio

В финляндском городе Куопио неизвестный с мечом ворвался в учебный зал профессионального колледжа во вторник, 1 октября. В результате нападения злоумышленника один человек скончался, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Нападавший задержан.

«Нападение в Куопио. Полиция задержала одного человека на месте происшествия. Полиция проверяет здание», — сообщает местная полиция, пишет РИА Новости.

Профессиональный колледж находится в здании торгового центра Herman. В настоящий момент ТЦ изолирован, пострадавшие эвакуированы. На месте работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства преступления пока не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток в школе Кирова планировал убийство.

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