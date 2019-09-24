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  4. Омбудсмен рассказал о подростке, планировавшем убийство в школе Кирова

Омбудсмен рассказал о подростке, планировавшем убийство в школе Кирова

, 15:44 179

Против учащегося возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости / Антон Уницын

Массовое убийство в одной из местных школ Кирова предотвратили сотрудники полиции, передают «Известия» со ссылкой на замглавы управления противодействия экстремизму МВД Владимира Макарова.

У правоохранителей появилась информация о том, что один из учащихся интересуется темой школьного насилия и планирует совершить нападение с использованием холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Полицейскими была установлена личность школьника и предотвращена трагедия.

Как рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин, у мальчика из Кирова был конфликт с другими учащимися. С ним и его оппонентами работают психологи.

По словам омбудсмена, подросток продолжает учиться в школе. При этом против него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток на Кубани напал на школьников с пневматическим пистолетом.

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