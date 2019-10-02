Путин подписал закон о предоставлении субсидий виноделам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении виноградарям и виноделам субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда. Документ завизированный главой государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 78 Бюджетного кодекса РФ. Спикер Госдумы ранее говорил, что они призваны поддержать российских виноделов. Главная цель поправок — создать условия для производства вина из отечественного винограда, а не из зарубежного сырья.

До внесения законодательных изменений виноделы могли получать субсидии для возмещения недополученных доходов, если их продукция была произведена из выращенного в России винограда.

Новшество заключается в том, что теперь государство уточнило перечень напитков, за производство которых можно получить господдержку. Если раньше речь шла просто о «винодельческой продукции», то теперь акцент поставлен на винах, игристых винах и виноматериалах.

Также субсидии можно получить за производство из российского винограда алкоголя, предназначенного на экспорт, и ликерных вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, пишет РИА Новости. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

1 октября Владимир Путин подписал еще один документ — указ о призыве в армию осенью 2019 года, который затронет 132 тысячи граждан РФ.