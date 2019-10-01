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«Меня сегодня в городе не было»: Боярский не признал факт нарушения ПДД в Петербурге

, 17:32 Эксклюзивное интервью 116

Знаменитый «мушкетер» припарковал своего железного коня на встречной полосе на Невском проспекте в Северной столице.

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Фото, видео: 5-tv.ru, © РИА Новости/Владимир Трефилов, /Григорий Сысоев

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского обвинили в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Знаменитый «мушкетер», припарковал своего железного коня, на встречной полосе на Невском проспекте в Петербурге.

Фотографию с Боярским, где артист идет от своего с Mersedes, припаркованного у тротуара на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей выложил в сеть неравнодушный петербуржец. Снимок был сделан 29 сентября, но появился в сети только сегодня. 

В свою очередь, в распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с камер наблюдения, сделанное в воскресенье 29 сентября. Судя по кадрам, Михаил Боярский повернул налево с Большой Конюшенной улицы и сразу же припарковал машину вдоль разделительного газона, оказавшись таким образом на встречной полосе движения Невского проспекта. Артист ненадолго отлучился, обратно вернулся уже с пакетом, сел в автомобиль и тронулся с места.


ВКонтакте @kkirik, 5-tv.ru

В интервью 5-tv.ru артист и музыкант отказался признавать факт нарушения правил дорожного движения, сославшись на то, что сегодня находится не в Петербурге.

«Меня сегодня в городе не было <…> Если я что-то нарушил, пусть со мной ГАИ разбирается», — прокомментировал Боярский вопрос о парковке на встречной полосе.

Как стало известно уже после общения с артистом, на основании фото в интернете ГИБДД инициировало проверку.

Ранее 5-tv.ru, что новый клип Боярского «Хорошего Питера» набрал семь миллионов просмотров.

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