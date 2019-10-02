Гражданин КНР в Улан-Удэ убил и расчленил соотечественника

Гражданин Китая в столице Бурятии убил своего соотечественника, расчленил тело и собирался закопать останки в лесу, но его плану помешал бдительный прохожий, сообщается на сайте регионального СКР.

Вечером в понедельник, 30 сентября, 34-летний китаец заехал к 29-летнему знакомому, чтобы вернуть долг. Между ними вспыхнул конфликт, и тогда занявший ранее деньги ударил оппонента разводным металлическим ключом.

Затем предполагаемый злоумышленник нанес ножом несколько ударов, после чего расчленил тело. Под покровом ночи он вынес из квартиры останки и загрузил в автомобиль покойного бизнесмена, на котором собирался вывезти в лесной массив и закопать их.

Для этого ему пришлось вернуться в жилище за лопатой, а в этот момент к машине подошел владелец гаража, рядом с которым она была припаркована.

Так как автомобиль мешал проезду, мужчина позвонил в полицию. Приехавшие на место правоохранители обнаружили в транспортном средстве страшную находку, и в этот момент подоспел предполагаемый убийца с лопатой в руках.

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