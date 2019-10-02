  1. Пятый канал
  4. Гражданин КНР в Улан-Удэ убил и расчленил соотечественника

Гражданин КНР в Улан-Удэ убил и расчленил соотечественника

, 5:13 47

Гражданин КНР намеревался закопать останки тела в лесу, но не успел — бдительные горожане вызвали полицию.

Фото: buryatia.sledcom.ru

Гражданин Китая в столице Бурятии убил своего соотечественника, расчленил тело и собирался закопать останки в лесу, но его плану помешал бдительный прохожий, сообщается на сайте регионального СКР.

Вечером в понедельник, 30 сентября, 34-летний китаец заехал к 29-летнему знакомому, чтобы вернуть долг. Между ними вспыхнул конфликт, и тогда занявший ранее деньги ударил оппонента разводным металлическим ключом.

Затем предполагаемый злоумышленник нанес ножом несколько ударов, после чего расчленил тело. Под покровом ночи он вынес из квартиры останки и загрузил в автомобиль покойного бизнесмена, на котором собирался вывезти в лесной массив и закопать их.

Для этого ему пришлось вернуться в жилище за лопатой, а в этот момент к машине подошел владелец гаража, рядом с которым она была припаркована.

Так как автомобиль мешал проезду, мужчина позвонил в полицию. Приехавшие на место правоохранители обнаружили в транспортном средстве страшную находку, и в этот момент подоспел предполагаемый убийца с лопатой в руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане подросток убил своего отца, сговорившись с друзьями.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

6:34
«Аккуратная зона бикини»: Похудевший на 100 кг актер Семчев о женском идеале
6:27
Британцы поразились способностям спецназа ФСИН
6:19
«Никогда не поздно»: Нагиев жалеет, что не показал себя в сети обнаженным
6:09
Названа причина ухода Корниенко с поста директора ФСИН
6:01
Почему звезда «Глухаря» Виктория Тарасова до сих пор не замужем?
5:50
Звезда фильма «Ширли-мырли» Валерий Афанасьев женился в четвертый раз

Сейчас читают

Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев