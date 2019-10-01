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Геннадий Корниенко покидает пост директора ФСИН

, 22:42 45

Глава ФСИН освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Глава ФСИН Геннадий Корниенко уходит с занимаемого поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Корниенко накануне отметил 65-летний юбилей. Данный возраст является предельным для нахождения на службе.

Данную информацию также подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии, пишет «Интерфакс».

«Да, это правда. Он ушел с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе», — рассказала зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Геннадий Корниенко являлся заместителем директора ФСИН с 2001 по 2002 годы, после чего был назначен директором Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

С 2012 согласно указу Президента стал руководителем Федеральной службы исполнения наказаний. Его предшественником был Александр Реймер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-губернатор Московской области возглавил ОНФ.

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