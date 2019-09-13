Вице-губернатор Московской области возглавил ОНФ

Вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов возглавил исполком Общественного народного фронта (ОНФ). Сопредседатель центрального штаба движения Алексей Комиссаров представил его на заседании штаба в пятницу, 13 сентября.

В ходе голосования, кандидатура Кузнецова была утверждена единогласно. В приветственной речи новый руководитель движения подчеркнул, что постарается сделать все для его развития особенно в рамках тех начинаний которые родились внутри фронта.

«Я могу только пообещать, что… я буду прилагать абсолютный максимум усилий, насколько хватит моих сил и талантов для того, чтобы обеспечить выполнение своих задач… Я горжусь тем, что я за этим столом, рядом с вами. Постараюсь соответствовать высокому уровню, который здесь существует», — цитирует РИА Новости Михаила Кузнецова.

Михаил Кузнецов родился в Москве в 1979 г. В 2002 г. окончил Московский педагогический государственный университет. Свою трудовую деятельность он начал на посту редактора в редакционно-издательском отделе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. На пост вице-губернатора Московской области Кузнецов был назначен в сентябре 2018 года. Ранее он занимал должность зампредседателя правительства Подмосковья.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ранее возглавлявший ОНФ Михаил Развожаев ушел с поста руководителя после назначения в июне 2019 года на должность губернатора Севастополя по решению президента России Владимира Путина.