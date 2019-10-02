Жена Тарасова объяснила, зачем ей пособие по психологии отношений

Анастасия Костенко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, прояснила среди прочего, зачем ей понадобилась книга по психологии отношений. Как пишет Teleprogramma.pro, накануне супруг «Вице-Мисс Россия — 2014» Дмитрий Тарасов обнаружил экземпляр литературы о том, как сделать брак счастливым, в машине Анастасии. Он поделился своим открытием в соцсетях, чем вызвал у интернет-сообщества массу вопросов и домыслов. Костенко поспешила успокоить фанатов, что в их с Тарасовым семье все благополучно.

«Эта книга содержит в себе простые истины и подойдет не только жене, но и девушке, находящейся в отношениях», — написала жена футболиста.

Instagram @kostenko.94

Она добавила, что вообще читает «очень много книг» и через каждые две-три возвращается к литературе по психологии. При этом Костенко считает, что если человек несчастен, то не поможет никакая книга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заботливая супруга, которая ожидает сейчас второго ребенка, делает мужу перед сном массаж ступней.