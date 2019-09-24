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Беременная Костенко каждый день делает Тарасову массаж ног

, 6:02 Фото 6

Отчет о посещении домашнего «спа-салона» футболист опубликовал в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

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Ольга Бузова 607

Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Анастасия Костенко делает ему массаж ступней. Футболист положил ногу на жену, а она в домашней рубашке заботливо размяла ему мышцы.

«Массаж перед сном — обязательно!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @tarasov23

Дмитрий Тарасов в последнее время зачастил с публикациями, демонстрирующими счастливую жизнь с супругой. Недавно футболист поделился снимком, на котором вместе с Анастасией Костенко они «балуются» неполезной, но вкусной пищей: жареными стейками и картошкой. Позже, спортсмен заявил, что никогда не изменит своей «волчице» с «доступными собаками».

Многие подписчики Дмитрия Тарасова после подобных постов вспоминают о его отношениях с Ольгой Бузовой. Звездная пара со скандалом рассталась три года назад. Фанаты отмечают — нынешний брак футболиста складывается более удачно. Скоро Анастасия Костенко подарит супругу второго ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что безработный Дмитрий Тарасов решил шить одежду.

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