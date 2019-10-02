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«Никогда не поздно»: Нагиев жалеет, что не показал себя в сети обнаженным

, 6:19 Видео 21

Телеведущий опубликовал в Instagram ироничный пост, в котором посетовал, что до сих пор не обнажился перед общественностью.

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Фото, видео: Instagram @nagiev.universal

Дмитрий Нагиев, который не часто радует своих поклонников публикациями в социальной сети, выложил в Instagram ироничный пост. На кадрах телеведущий идет по улице в образе Адриано Челентано — с невозмутимым видом, в шляпе и солнцезащитных очках.

Рассмешила поклонников подпись к ролику. Нагиев написал, что до сих пор не публиковал себя обнаженного, о чем, собственно, жалеет.

«Очень стыдно, что за все это время, так и не выложил себя идущим голым. Чего доброго начнут отписываться люди или подписываться извращенцы. Сам виноват. Я понимаю», — написал артист.

Instagram @nagiev.universal

Подписчики звезды телеэкрана шутку поняли, и в унисон любимому артисту стали упражняться в остроумии. Большинство юзеров заверили артиста, что начинать выкладывать обнаженку, ему еще не поздно, а вот другие стали доказывать Нагиеву, что он одинаково хорошо как в одежде, так и без нее.

«Дмитрий, ваши посты редкие, но очень яркие»

«Выкладывайте, Дмитрий, выкладывайте!»

«Ох, Дима. Умеете вы интриги плести»

«Никогда не поздно. Поздно, когда в ящик положат», — поддержали актера фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нагиев опубликовал редкое фото сына и поздравил его с юбилеем.

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