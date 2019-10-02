Что блогер Лена Миро рассказала о новом бойфренде Кэти Топурии

Новый бойфренд певицы Кети Топурии, которому артистка публично призналась в любви, ушел от жены с умирающим ребенком. Об этом в статье под названием «Страсть к подонкам» заявила скандальный блогер Лена Миро. По ее информации, примерно четыре года назад избранник Топурии не смог пережить стресс, когда узнал, что его недавно родившаяся дочь вот-вот умрет и не нашел ничего лучше, чем сбежать из семьи.

«Я родила здорового, хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще девять месяцев. Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас», — цитирует Миро якобы бывшую жену мужчины, не называя ее имени.

По мнению блогера, встречаясь с таким молодым человеком, певица попросту себя не уважает. В ином случае она бы смогла разглядеть в новом избраннике «гнилое нутро», считает Лена Миро. Между тем в сети уверены, что у Кети Топурии завязался роман с 35-летним бизнесменом Львом Деньговым. Однако сама артистка все вышеперечисленные слухи и доводы пока не комментирует.

Ранее 5-tv.ru публиковал пост из Instagram Кети Топурии, в котором она рассказала о своих чувствах к мужчине.