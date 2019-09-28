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Канделаки высказалась о пятилетней YouTube-блогерше с доходом $500 000 в месяц

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Телеведущую возмутило, что СМИ представляют историю успешного контент-мейкера чересчур поверхностно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Издание Forbes опубликовало «историю успеха» пятилетнего YouTube-блогера Насти Радзинской. Родители малышки создали два развлекательных канала, имеющих 34,4 и 14,3 миллиона фолловеров, и которые в совокупности набрали более 20,5 миллиарда просмотров роликов. Успешная монетизация медиа продукта привела к тому, что семья юной звездочки зарабатывает порядка полумиллиона долларов в месяц. Однако ведущей Тине Канделаки не понравилось то, насколько поверхностно журнал изучил становление блогера, об этом знаменитость рассказала в Telegram.

«Меня удивляет, что Forbes, который весь про деньги, пишет простую историю успеха, и когда слышит от родителей Насти, что она всего лишь актер, а в продакшн вовлечено большое количество людей, не задается очевидным вопросом: а кому принадлежит личный бренд Насти и кто является конечным бенефициаром этого предприятия?» — вопрошает телеведущая.

Тина Канделаки возмутилась тому, что ее финансы изучаются журналистами гораздо глубже, нежели пятилетней девочки-миллионера. Знаменитость призвала СМИ делать более глубокие «расследования» успеха, ведь это может помочь другим контент-мейкерам и предпринимателям.

«Forbes вооружается целым набором луп, когда изучает мою декларацию, а тут бэйби-блогер вызывает столько очарования, что все принимается на веру. По-моему, история Насти стоит того, чтобы раскрыть все аспекты ее успеха, ведь таких историй будет все больше», — резюмировала Канделаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 16-летняя Грета Тунберг стала «иконой» экодвижения, номинантом Нобелевской премии, человеком года по версии GQ и обладателем двух миллионов подписчиков в Twitter.

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