Канделаки высказалась о пятилетней YouTube-блогерше с доходом $500 000 в месяц

Издание Forbes опубликовало «историю успеха» пятилетнего YouTube-блогера Насти Радзинской. Родители малышки создали два развлекательных канала, имеющих 34,4 и 14,3 миллиона фолловеров, и которые в совокупности набрали более 20,5 миллиарда просмотров роликов. Успешная монетизация медиа продукта привела к тому, что семья юной звездочки зарабатывает порядка полумиллиона долларов в месяц. Однако ведущей Тине Канделаки не понравилось то, насколько поверхностно журнал изучил становление блогера, об этом знаменитость рассказала в Telegram.
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Тина Канделаки возмутилась тому, что ее финансы изучаются журналистами гораздо глубже, нежели пятилетней девочки-миллионера. Знаменитость призвала СМИ делать более глубокие «расследования» успеха, ведь это может помочь другим контент-мейкерам и предпринимателям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 16-летняя Грета Тунберг стала «иконой» экодвижения, номинантом Нобелевской премии, человеком года по версии GQ и обладателем двух миллионов подписчиков в Twitter.