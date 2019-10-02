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  4. «Что вы несете?» Вера Брежнева прокомментировала слухи о «гостевом браке» с Меладзе

«Что вы несете?» Вера Брежнева прокомментировала слухи о «гостевом браке» с Меладзе

, 20:15 Фото 515

Певица в сети резко отреагировала на упреки поклонников.

Фото: Instagram @meladzemusic

Поклонники задели Веру Брежневу за живое. В комментариях под ее очередным постом в Instargam подписчики коснулись темы отношений певицы с мужем Константином Меладзе. Злая молва давно разносит сплетни, что супруги остаются в браке лишь для публики. Меж тем и у Веры, и у ее продюсера якобы есть кто-то на стороне.

Очередные слухи о романе Меладзе с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег 30 сентября прокомментировала директор последней. Незадолго до этого поклонники предположили, что композитор завел интрижку со своей подопечной после того, как в отношениях с Брежневой наступил разлад. Вера даже удалила совместные фотографии с мужем из соцсетей, что дало фанатам повод думать о возможной неверности Меладзе. По словам директора Герцег, речи о личных отношениях Эрики с Константином быть не может.

Нападки фанатов пресекла и сама Брежнева. 1 октября она написала поздравительный пост в честь Дня памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Однако вслед за поздравлениями самой певицы начались обсуждения ее отношений с Константином Меладзе.

«Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается», — появилось в комментариях.

Instagram @ververa

 Не привыкшая публично реагировать на записи поклонников в Instagram, Брежнева удостоила автора сообщения персональным ответом.

«Гостевой брак… Что вы несете? Что за гости в ваших головах?» — отреагировала певица.

Эту атаку сплетников артистка отбила, но не исключено, что тема «гостевого брака» с Меладзе всплывет вновь.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники упрекнули Брежневу в маленькой «пятой точке».

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