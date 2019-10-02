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  4. В Москве стартовала Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал»

В Москве стартовала Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал»

, 20:01 Эфирная новость 21

Участников третьего сезона одного из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» приветствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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Фото, видео: Instagram @yaprofessional, 5-tv.ru

В Москве состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал». Это уже третий сезон одного из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования. Принять в ней участие могут студенты самых разных специальностей: технических, гуманитарных, естественнонаучных.

В этом сезоне представлено целых 68 направлений. Самые талантливые смогут продолжить обучение в ведущих вузах страны или начать карьеру в крупной компании. Предусмотрены и денежные премии.

На церемонии открытия участники прошлых лет поделились своими историями успеха. А руководители компаний и ведущие политики нашей страны сказали слова напутствия тем, кто только собирается участвовать в состязании.

«Очень часто эти проекты называют социальным лифтом, так же как и Олимпиаду „Я- профессионал“. Но, чтобы доехать на лифте, надо сначала в него зайти и, как минимум, нажать кнопку. Потом еще много чего потребуется — это не волшебство, это только начало пути. Но это начало вы можете сделать только сами. И все зависит только от вас», — подчеркнул в своем обращении к участникам олимпиады первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В этом году увеличилось количество вузов-организаторов: если в первый год работы проекта их было всего 11, то сегодня — 26. А компаний-партнеров за два года стало более 300. Регистрация участников на сайте проекта будет открыта до 18 ноября. Победителей определят весной 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как победители олимпиады «Я — профессионал» пробуют силы в крупнейших компаниях РФ.

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