Новые подробности драки между Емельяненко и Кокляевым

Стали известны обстоятельства драки между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

Сообщается, что конфликт между бойцом смешанных единоборств и пауэрлифтером произошел во время первой встречи спортсменов после подписания контракта о предстоящем поединке, пишут «Известия».

Бойцы повздорили во время очной ставки, организованной блогером Азаматом Бостановым.

Ранее появилась информация, что конфликт между Емельяненко и Кокляевым произошел 2 октября в ресторанном комплексе в центре Москвы.

Детали этого инцидента уточняются.

О подписании контракта на бой Емельяненко сообщил в видеообращении. На кадрах боец смешанных единоборств порвал на себе рубашку, таким образом продемонстрировав сопернику, что его ждет. Он также сравнил Михаила Кокляева с боксерской грушей и посоветовал привести с собой десять человек.

В конце марта пауэрлифтер опубликовал в социальных сетях ролик, где заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Поводом для видео стал конфликт Емельяненко с Сергеем Харитоновым. В ответ на видеообращение Кокляева боец смешанных единоборств также записал ролик. В результате виртуальный поединок перерос в договоренность о реальном бое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Емельяненко высмеял стронгменов, готовых поддержать Кокляева.