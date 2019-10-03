  1. Пятый канал
  4. Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в столичном баре

Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в столичном баре

, 6:33 57

Инцидент произошел в ресторанном комплексе в центре Москвы 2 октября.

Фото: Instagram @koklyaev_mikhail

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев повздорили в ресторанном комплексе в центре столицы. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, неприятный инцидент между бойцом смешанных единоборств и пауэрлифтером произошел в баре 2 октября.

Подробности потасовки уточняются.

Емельяненко и Кокляева связывают непростые отношения. Так, в начале сентября боец смешанных единоборств в социальной сети заявил о заключении договоренности и подписании контракта на бой с пауэрлифтером. Александр опубликовал видео, на котором разорвал на себе рубашку, пообещав проделать то же самое с Кокляевым. На этом противостояние не закончилось — чуть позже спортсмен сравнил пауэрлифтера с боксерским мешком и посоветовал ему взять с собой еще десять человек.

Долгожданный поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кокляев на гармошке мелодично изобразил предстоящий бой с Емельяненко.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

6:48
Максим Галкин показал поклонникам фокус с iPhone — видео
6:40
Уникальные графические работы Константина Истомина теперь можно увидеть в Тверской картинной галерее
6:33
Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в столичном баре
6:28
Почему поклонники и звезды просят певицу Славу не стричь волосы
6:19
Лайфхак: Как спасти голенища сапог от заломов — видео
6:09
Комендантский час введен в Багдаде из-за протестов

Сейчас читают

«Мне жаль Наташу, но нам не 15»: Водонаева о задержанной с наркотиками Бочкаревой
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!
«Как мед»: «Русская Кардашьян» выложила в сеть «скромный» снимок

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев