Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в столичном баре

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев повздорили в ресторанном комплексе в центре столицы. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, неприятный инцидент между бойцом смешанных единоборств и пауэрлифтером произошел в баре 2 октября.

Подробности потасовки уточняются.

Емельяненко и Кокляева связывают непростые отношения. Так, в начале сентября боец смешанных единоборств в социальной сети заявил о заключении договоренности и подписании контракта на бой с пауэрлифтером. Александр опубликовал видео, на котором разорвал на себе рубашку, пообещав проделать то же самое с Кокляевым. На этом противостояние не закончилось — чуть позже спортсмен сравнил пауэрлифтера с боксерским мешком и посоветовал ему взять с собой еще десять человек.

Долгожданный поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кокляев на гармошке мелодично изобразил предстоящий бой с Емельяненко.