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«До боли смешно»: Емельяненко высмеял стронгменов, готовых поддержать Кокляева

, 16:44 Эксклюзивное интервью 60

Александр Емельяненко предложил Михаилу Кокляеву прийти на бой с десятью дополнительными бойцами, но кандидаты, вызвавшиеся встать на сторону его противника, вызвали у бойца смех.

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Фото, видео: ТАСС / Елена Афонина, 5-tv.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что смеется в лицо стронгменам, готовым ответить на его вызов и выйти на бой против него вместе с Михаилом Кокляевым. В беседе с 5-tv.ru спортсмен откровенно признался: томского штангиста Павла Дружинина, объявившего о начале флешмоба в поддержку Кокляева, он не считает равным себе.

«Ну какой он вызов принимает? Я посмотрел этот вызов — ну прямо до боли смешно. Для меня это как очередной анекдот, который ходит по соцсетям. Вызов! Все культуристы, все силачи, давайте, объединяйтесь, покажите, как вы неумело стоите на ринге? Да просто ха-ха, я смеюсь ему в лицо!» — заявил Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спортсмен из Томска Павел Дружинин организовал флешмоб «Битва за Кокляева», чтобы поддержать тяжеловеса Михаила Кокляева и найти девять человек, которые выйдут на бой с Емельяненко вместе с ним. Десятым бойцом пообещал стать сам Дружинин.

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