Семь человек погибли в результате крушения бомбардировщика В-17 в США

По меньшей мере семь человек погибли и около десяти получили ранения в США в результате падения бомбардировщика времен Второй мировой.

Инцидент произошел в штате Коннектикут. Знаменитый самолет Б-17, «летающая крепость», при заходе на посадку рухнул на землю и загорелся.

Бомбардировщик принадлежал одному из исторических клубов. Самолет должен был участвовать в выставке ретро-авиатехники.

На месте происшествия сейчас работает специальная комиссия которой и предстоит разобраться в причинах катастрофы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бомбардировщик врезался в здание аэропорта в США.