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Бомбардировщик врезался в здание аэропорта в США — видео

, 17:46 Видео 131

Инцидент произошел 2 октября в аэропорту «Брэдли» в штате Коннектикут.

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Фото, видео: Twitter @Kaitlyn McGrath, @IAFF Local S15

Бомбардировщик B-17G разбился в среду, 2 октября, в США. Как сообщают национальные СМИ, винтажный военный самолет врезался в здание международного аэропорта «Брэдли» в штате Коннектикут.

«Мы можем подтвердить, что сегодня утром в аэропорту Брэдли произошла авария с участием самолета Фонда Коллингса времен Второй мировой войны», — заявил представитель аэропорта.

Сейчас на территории воздушной гавани идет пожарно-спасательная операция. Аэропорт закрыт. Информации о пострадавших пока не поступало.

Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 называют «летающей крепостью». Это первый серийный цельнометаллический четырехмоторный бомбардировщик, выпущенный в США. Его первый полет состоялся в 1935 году. Бомбардировщик находился на вооружении многих стран мира. Его эксплуатация была завершена в 1968 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США разбился самолет.

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