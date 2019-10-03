Комендантский час введен в Багдаде из-за протестов

В столице Ирака объявлен комендантский час. Без специального разрешения находиться на улицах запрещено.

Поводом для этой меры стали непрекращающиеся беспорядки. Десятки тысяч жителей Багдада выходят на площади, жгут покрышки и вступают в стычки с полицией, требуя улучшений условий жизни.

Протестующие перекрыли автотрассу в столичный аэропорт и пытаются прорваться к самой охраняемой в городе «зеленой зоне», где находится правительственный квартал. Силовики для разгона митингующих применяют боевое оружие.

В стычках с военными уже погибли шестеро и ранены больше сотни человек. Днем манифестантам удалось прорвать кардоны, поджечь и разграбить здание местной администрации. Похожие сообщения приходят и из других регионов Ирака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ранения в результате протестов в Ираке получили по меньшей мере 200 человек.