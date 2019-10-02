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  4. Ранения в результате протестов в Ираке получили по меньшей мере 200 человек

Ранения в результате протестов в Ираке получили по меньшей мере 200 человек

, 8:33 Эфирная новость 33

Жители Багдада вышли на площадь Тахрир в центре иракской столицы в знак протеста против ухудшения условий жизни.

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Фото, видео: ТАСС / Ameer Al Mohammedaw; 5-tv.ru

На юго-восток Ирака стягиваются армейские подразделения, а в центр Багдада направлены полицейские подкрепления. Таким образом власти страны пытаются усмирить протестующих.

Акции протеста прошли накануне во всех крупных городах Ирака. Тысячи людей вышли на улицу, требуя повышения уровня жизни, борьбы с безработицей и коррупцией. Вскоре демонстранты вступили в стычки с полицей.

Стражи порядка использовали слезоточивый газ и водометы. Но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и военные открыли огонь по протестующим. В результате два человека погибли, более двухсот получили ранения. Это спровоцировало еще большую волну протеста.

Участники акции начали жечь автомобильные покрышки, перекрывать улицы и трассы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб, около 30 ранены при серии взрывов в Багдаде.

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