Подозреваемый в зверском убийстве стоматолога в Дагестане задержан

Подозреваемый в зверском убийстве стоматолога в Дагестане, произошедшем 2 октября задержан. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления СК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства преступления.

Жуткая драма развернулась накануне на пороге дома стоматолога в Дербенте. Рано утром с жалобами на зубную боль к врачу пришел 39-летний местный житель. Медик вышел помочь пациенту, который отказывался ждать начала приема, и в этот момент подвергся нападению. По версии следствия, мужчина набросился на доктора и нанес врачу проникающие удары острым предметом в область грудной клетки. От полученных ранений стоматолог скончался. По предварительным данным, орудием убийства стал кинжал, который был обнаружен на месте преступления.

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