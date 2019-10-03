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Подозреваемый в зверском убийстве стоматолога в Дагестане задержан

, 13:27 Видео 54

Мужчина пришел к дому врача рано утром и пожаловался на зубную боль. Когда доктор вышел к пациенту, тот, по версии следствия, нанес медику проникающие удары острым предметом в область грудной клетки.

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Фото, видео: Следственный комитет Российской Федерации, globallookpress.com /Lars Hallstrom

Подозреваемый в зверском убийстве стоматолога в Дагестане, произошедшем 2 октября задержан. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления СК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства преступления.

Жуткая драма развернулась накануне на пороге дома стоматолога в Дербенте. Рано утром с жалобами на зубную боль к врачу пришел 39-летний местный житель. Медик вышел помочь пациенту, который отказывался ждать начала приема, и в этот момент подвергся нападению. По версии следствия, мужчина набросился на доктора и нанес врачу проникающие удары острым предметом в область грудной клетки. От полученных ранений стоматолог скончался. По предварительным данным, орудием убийства стал кинжал, который был обнаружен на месте преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяного мужчину в Поволжье забили ногами до смерти.

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