«Полет нормальный»: Рубцова поздравила себя с 42-м днем рождения

Актриса Валентина Рубцова поздравила себя с 42-м днем рождения, опубликовав в Instagram соответствующее видео. Она поблагодарила жизнь за все, что с ней произошло.

«Полет нормальный! Спасибо, Жизнь, за все! Летим дальше!», — подписала Рубцова ролик. На видео она раскачивается на тарзанке, позируя на камеру.

Подписчики не поверили в возраст актрисы, отметив, что она выглядит намного моложе. Многие оставляли теплые пожелания.

«В жизни не дала бы вам 42! Продолжайте в том же духе!»

«Ну не правда ведь! Вам больше 35 не дашь!»

«Не верю, с днем рождения тебя, красоточка!»

«Здоровья, успехов и пусть все-все задуманное исполнится!» — написали пользователи.

2 октября день рождения отмечала известная подруга актрисы Сати Казанова. Как сообщал 5-tv.ru, Рубцова поздравила Казанову фотографией 15-летней давности.