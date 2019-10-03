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«Полет нормальный»: Рубцова поздравила себя с 42-м днем рождения

, 13:13 Видео 1 022

Подписчики актрисы в Instagram не поверили в ее возраст.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Актриса Валентина Рубцова поздравила себя с 42-м днем рождения, опубликовав в Instagram соответствующее видео. Она поблагодарила жизнь за все, что с ней произошло.

«Полет нормальный! Спасибо, Жизнь, за все! Летим дальше!», — подписала Рубцова ролик. На видео она раскачивается на тарзанке, позируя на камеру.

Подписчики не поверили в возраст актрисы, отметив, что она выглядит намного моложе. Многие оставляли теплые пожелания.

«В жизни не дала бы вам 42! Продолжайте в том же духе!»

«Ну не правда ведь! Вам больше 35 не дашь!»

«Не верю, с днем рождения тебя, красоточка!»

«Здоровья, успехов и пусть все-все задуманное исполнится!» — написали пользователи.

2 октября день рождения отмечала известная подруга актрисы Сати Казанова. Как сообщал 5-tv.ru, Рубцова поздравила Казанову фотографией 15-летней давности.

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