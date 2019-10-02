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  4. Таня из «Универа» поздравила Сати Казанову с днем рождения фото 15-летней давности

Таня из «Универа» поздравила Сати Казанову с днем рождения фото 15-летней давности

, 16:40 Фото 35

У подписчиков Валентины Рубцовой снимок вызвал прилив ностальгии.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда телесериала «Универ» Валентина Рубцова поздравила певицу Сати Казанову с днем рождения. Она выложила на странице в Instagram совместное фото 15-летней давности.

«Сатишечка, дорогая с Днем Рождения! Будь здорова, счастлива, любима! Годы не властны над нами!» — написала Рубцова к снимку, датированному 27 мая 2004 года.

На фото артистки изображены на фоне стены со множеством плакатов. Рубцова стоит в одной белой футболке, а Казанова — в розовом топе и синих джинсах. Будущая звезда «Универа» держит в руках предмет в форме сердца с надписью «С любовью».

Валентина Рубцова и Сати КазановаВалентина Рубцова и Сати Казанова. Instagram @yalav

В комментариях подписчики отметили красоту знаменитостей, а также начали ностальгировать по ушедшим временам.

«Да, быстро летит время! Ну вы всегда красоточки!»

«Ого, какие маленькие. Красотки!»

«Круто! Постеры на стенах — это наши школьные годы. Наш тренд был!» — писали пользователи.

2 октября Сати Казановой исполняется 37 лет. Это лето экс-солистка группы «Фабрика» провела в Греции. Как ранее сообщал 5-tv.ru, после отпуска Казанова опубликовала фото в купальнике у бассейна.

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