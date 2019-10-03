Американский журнал рассказал о мощнейшем самолете России

Американский журнал назвал самый мощный российский самолет. The National Interest отмечает, что Ил-76 вмещает личный состав и несколько боевых машин десанта (БМД). Кроме этого, усовершенствованный Ил-76МД-90А оборудовали более сильным планером и двигателями. Теперь он может взять на борт тяжелые БМД-4.

Также в американском издании сообщается, что именно благодаря Ил-76 Россия — крупнейшая военно-воздушная держава и в ближайшем будущем ею и останется.

В сентябре The National Interest рассказывал о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер». По мнению издания, он слабее западных аналогов, таких как E-7A Wedgetail, поскольку его радар — вращающийся, а не плоский.

Ранее военный эксперт оценил способность подлодок «Борей» по уничтожению городов США.