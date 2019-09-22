Военный эксперт оценил способность подлодок «Борей» по уничтожению городов США

Новые российские подводные лодки класса «Борей» способны нанести мощный удар по центрам принятия решений США. Такое мнение высказал URA.RU военный эксперт Андрей Кошкин.

« Они думали, что нам не достать центры принятия решений за океанами, но оказывается, что подлодка класса „Борей“ это может. США стараются запустить в арктических широтах и северных морях свои подводные лодки с ракетами Trident, чтобы уничтожать наши объекты. У нас есть зеркальные меры — „Борей“ », — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что на российских субмаринах установлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут запускаться не только под водой, но и над ее поверхностью. Также субмарины способны преодолевать все контрмеры американцев, в частности, датчики, определяющие субмарины врага.

Кошкин отметил, что Вашингтон расценивает Москву как серьезного противника.

« Они осознают, что Российская Федерация и ее вооруженные силы, особенно Военно-морской флот — это грозная сила, которая в состоянии противостоять внешней агрессии », — резюмировал военный эксперт.

«Борей» — будущая основа морского компонента стратегических ядерных сил России. Эти подводные лодки способны применяться в любой точке планеты, они имеют неограниченную мореходность.

Свое название этот класс субмарин получил по аналогии с северным бурным ветром из греческой мифологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американское издание The National Interest признало, что субмарины класса «Борей» смогут уничтожить города потенциального противника даже в том случае, если остальное ядерное вооружение России будет уничтожено первым ядерным ударом.