У Ивана Краско объявился и тут же пропал внебрачный сын

Внебрачный сын актера Ивана Краско объявился перед 89-летием артиста и тут же пропал. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил директор Краско — Вячеслав Смородинов. По словам представителя артиста, в середине сентября Краско позвонил некий взрослый мужчина и представился внебрачным сыном. Актер согласился на телефонный разговор, а после пригласил на день рождения, которое отмечал 23 сентября.

«Собственно говоря, этот человек пропал и не появился, телефон выключен», — рассказал Смородинов, добавив, что сам Краско ситуацию пока не комментирует.

Между тем в разговоре с «Собеседником» актер заявил, что если внезапно объявившийся мужчина действительно окажется его внебрачным сыном, то он готов принять его в семью. Более того, Краско узнал, что у возможного близкого родственника есть дочь. То есть у него может появиться не только сын, но и внучка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом артист собирался в монастырь, поскольку устал от женщин и детей.