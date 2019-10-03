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У Ивана Краско объявился и тут же пропал внебрачный сын

, 16:57 Эксклюзивное интервью 215

Некий мужчина позвонил актеру незадолго до его 89-го дня рождения и назвался внебрачным ребенком.

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Фото, видео: ТАСС/ Вышинский Денис, 5-tv.ru

Внебрачный сын актера Ивана Краско объявился перед 89-летием артиста и тут же пропал. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил директор Краско — Вячеслав Смородинов. По словам представителя артиста, в середине сентября Краско позвонил некий взрослый мужчина и представился внебрачным сыном. Актер согласился на телефонный разговор, а после пригласил на день рождения, которое отмечал 23 сентября.

«Собственно говоря, этот человек пропал и не появился, телефон выключен», — рассказал Смородинов, добавив, что сам Краско ситуацию пока не комментирует.

Между тем в разговоре с «Собеседником» актер заявил, что если внезапно объявившийся мужчина действительно окажется его внебрачным сыном, то он готов принять его в семью. Более того, Краско узнал, что у возможного близкого родственника есть дочь. То есть у него может появиться не только сын, но и внучка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом артист собирался в монастырь, поскольку устал от женщин и детей.

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