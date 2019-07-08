«Все достали меня»: Иван Краско собрался в монастырь

Заслуженный советский артист Иван Краско заявил, что устал от бывших жен и детей, и собирается уединиться в монастыре, пишет StarHit.

Заявление Краско прозвучало в студии программы «Пусть говорят», куда также пришли две его экс-супруги Наталья Вяль и Наталья Шевель.

«На старости лет все достали меня», — признался артист.

По его словам, он уже пообщался с настоятелем одного из монастырей и даже выбрал строящуюся келью.

«Душевный покой я там обрету», — утверждает Иван Краско.

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В студию также пришел внук артиста Ян, который пригласил его пожить в Варшаве и понянчить правнуков. Впрочем, в конце разговора Краско все же признался, что пока не готов отказаться от всего и посвятить себя Богу.

«Что касается семьи и детей, то закономерно: все, что у меня есть, я оставляю им. А то, что подустал, то просто такой период сейчас: стрессы, очень некомфортно», — заключил Иван Иванович.

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