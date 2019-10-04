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«Кто скажет, что мать троих детей»: жена Джигана похвасталась идеальной фигурой

, 3:44 Видео 21

Оксана Самойлова подчеркнула, что ее вес держится в пределах 55 килограммов в течение последних пяти лет.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова похвасталась перед подписчиками в Instagram идеальной фигурой. Звезда утверждает, что давно поддерживает себя в прекрасной форме.

«Моя обычная форма без фотошопа. Иногда чуть худее, иногда чуть мощнее», — подписала Самойлова видео.

Instagram @samoylovaoxana

Она рассказала, что уже больше пяти лет весит 55-57 килограммов при росте 177 сантиметров. Таких результатов жена Джигана добивается с помощью регулярных тренировок.

Подписчиков поразила идеальная фигура Самойловой, ранее родившей троих детей. Пользователи не скупились на комплименты, написав больше одной тысячи комментариев меньше чем за сутки.

«Огонь! Всем бы такую фигуру, еще и с тремя детьми»;

«Формы огонь… Всем бы так выглядеть»;

«Фигура мечта. Кто скажет что мама троих детей?»

«Боже мой! Вы — космос. Я так даже без детей не выглядела никогда», — написали подписчики.

Вместе с Джиганом модель воспитывает троих дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Маю. Как сообщал 5-tv.ru, одна из дочерей Самойловой настолько ранимая, что плачет над «Спокойной ночи, малыши».

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