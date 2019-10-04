  1. Пятый канал
  4. Видео: солистка «ВИА Гры» поделилась секретом стройной фигуры

Видео: солистка «ВИА Гры» поделилась секретом стройной фигуры

, 2:44 Видео 49

Эрика Герцег показала, как занимается в спортзале и расписала для поклонников режим питания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @erikaherceg

Певица Эрика Герцег поделилась с подписчиками в Instagram советами по поддержанию себя в форме. Чтобы наглядно продемонстрировать фолловерам результат своих методов, солистка «ВИА Гры» прикрепила несколько видео своих занятий в спортзале. На роликах видно, что с фигурой у артистки все в порядке.

Герцег уверяет, что держать себя в форме нужно как с помощью физических нагрузок, так и правильного питания. С этим утверждением едва ли поспорят диетологи.

«В теории, конечно, все очень просто, но на практике — нет. Соблюдаю режим, правильное питание — 110 граммов углеводов, 100 граммов белков и 50-60 граммов полезных жиров, только из чистых и полезных продуктов. Стараюсь спать по семь-восемь часов в день. Меньше нервничать. После анализа крови выяснила, чего не хватает в организме, и теперь пью все необходимые витамины и минералы», — сказала певица.

instagram @erikaherceg

По словам Эрики, сначала физические нагрузки и сбалансированное питание давались ей тяжело. Теперь же она занимается с тренером каждый день и получает истинное удовольствие от процесса и результата.

«Эрика, у тебя идеальная фигура! Тебе можно и не утруждаться»;

«Ты мой кумир. Я на тебя ровняюсь»;

«Идеальные формы — это награда за труды! Прекрасно выглядите. Сил вам в дальнейшем!» — ответили благодарные поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрика Герцег в сексуальном белье раззадорила фанатов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

4:08
Порядок и безопасность в мире: какие темы обсуждали на заседании клуба «Валдай»
3:44
«Кто скажет, что мать троих детей»: жена Джигана похвасталась идеальной фигурой
3:22
Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба «Валдай»
3:02
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье
2:44
Видео: солистка «ВИА Гры» поделилась секретом стройной фигуры
2:26
Сына вице-президента МТС арестовали на 10 суток за гонки в Москве

Сейчас читают

«Сними халатик»: поклонники призывают «русскую Кардашьян» оголиться до конца
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев