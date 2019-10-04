Видео: солистка «ВИА Гры» поделилась секретом стройной фигуры

Певица Эрика Герцег поделилась с подписчиками в Instagram советами по поддержанию себя в форме. Чтобы наглядно продемонстрировать фолловерам результат своих методов, солистка «ВИА Гры» прикрепила несколько видео своих занятий в спортзале. На роликах видно, что с фигурой у артистки все в порядке.
Герцег уверяет, что держать себя в форме нужно как с помощью физических нагрузок, так и правильного питания. С этим утверждением едва ли поспорят диетологи.
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По словам Эрики, сначала физические нагрузки и сбалансированное питание давались ей тяжело. Теперь же она занимается с тренером каждый день и получает истинное удовольствие от процесса и результата.
«Эрика, у тебя идеальная фигура! Тебе можно и не утруждаться»;
«Ты мой кумир. Я на тебя ровняюсь»;
«Идеальные формы — это награда за труды! Прекрасно выглядите. Сил вам в дальнейшем!» — ответили благодарные поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эрика Герцег в сексуальном белье раззадорила фанатов.