  1. Пятый канал
  4. Житель Курска отсудил у Минфина миллионы за пропавший клад — видео

Житель Курска отсудил у Минфина миллионы за пропавший клад — видео

, 17:43 Эфирная новость 62

Почти детективная история про найденную бутылку со старинными золотыми монетами длилась больше шести лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru, РИА Новости / Владимир Вятки

В Курске, кажется, поставлена точка в громком деле с пропавшим кладом.

Местный житель нашел бутылку со старинными монетами еще шесть лет назад, за царские сокровища законопослушный гражданин надеялся получить положенное вознаграждение. Но ни денег, ни клада мужчина больше не увидел. Вместо ценностей ему вернули гаечные ключи.

50% от увесистой бутылки с царскими золотыми оценили в более чем два миллиона рублей. Еще семь лет назад клад Александр Снегирев нашел у себя дома под сгнившими досками — перестилал пол. Сообщил, куда следует. Но в отделе тогда еще милиции монеты осели надолго — сперва — экспертиза.

После оценки уже историческая ценность осталась лежать в отделении. Александр обратился в суд. Как положено, за денежной компенсацией. И тут началась прямо мистика. Клад, оказывается, отправили в Москву, но туда вместо золотых монет в коробке дошли два гаечных ключа да увесистый степлер.

Детектив на вес золота расследовал Максим Облендер.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

19:00
Видео: Арнольд Шварценеггер прибыл в Северную столицу
18:57
«Май лав, май френд!» Топалов трогательно поздравил Тодоренко с победой на конкурсе
18:33
Эксперты BCG сообщили о «русском чуде» в сфере карточных платежей
18:25
При таинственных обстоятельствах скончался брат режиссера Арцыбашева
18:12
Три новые станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге приняли первых пассажиров
17:58
Фото: дочь Александра Малинина пришла в образе принцессы на фестиваль пива

Сейчас читают

«Щечки, как у Марфушеньки»: Пугачева в мини-платье и косухе удивила поклонников
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев