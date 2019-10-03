В Курске, кажется, поставлена точка в громком деле с пропавшим кладом.

Местный житель нашел бутылку со старинными монетами еще шесть лет назад, за царские сокровища законопослушный гражданин надеялся получить положенное вознаграждение. Но ни денег, ни клада мужчина больше не увидел. Вместо ценностей ему вернули гаечные ключи.

50% от увесистой бутылки с царскими золотыми оценили в более чем два миллиона рублей. Еще семь лет назад клад Александр Снегирев нашел у себя дома под сгнившими досками — перестилал пол. Сообщил, куда следует. Но в отделе тогда еще милиции монеты осели надолго — сперва — экспертиза.

После оценки уже историческая ценность осталась лежать в отделении. Александр обратился в суд. Как положено, за денежной компенсацией. И тут началась прямо мистика. Клад, оказывается, отправили в Москву, но туда вместо золотых монет в коробке дошли два гаечных ключа да увесистый степлер.

Детектив на вес золота расследовал Максим Облендер.