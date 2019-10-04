Константин Меладзе в YouTube опубликовал тизер нового клипа группы «ВИА Гра» на песню «ЛюбоЛь. Судя по кадрам, зрителей ждет очень горячее видео.

Съемки видео с исполнительницами прошли в индустриальном антураже. Это не помешало «заводским» барышням оказаться в соблазнительном нижнем белье. Один из таких кадров Герцег выложила в Instagram 3 октября — в один день с появлением тизера клипа.

Instagram @erikaherceg

В кадре артистка сидит на стуле подобно пантере перед прыжком. При этом на фото видно лишь ее стройное тело. Лицо Эрики закрывают белокурые волосы, придавая девушке таинственности. Очередная публикация певицы, как и ожидалось, не оставила фанатов равнодушными.

«О-о-о! Какая шикарная девушка! Эрика! Нет слов»;

«Жду новый образ Эрики. Интересно!»

«Самая красивая за всю историю «ВАИ Гры»! — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что солистка Эрика Герцег в сексуальном белье раззадорила фанатов.