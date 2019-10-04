  1. Пятый канал
  4. «Виа Гра» анонсировал тизер очень горячего клипа — видео

«Виа Гра» анонсировал тизер очень горячего клипа — видео

, 7:19 Фото 160

Одна из участниц коллектива Эрика Герцег поделилась в социальной сети кадром из нового ролика.

Фото, видео: Instagram @erikaherceg

Константин Меладзе в YouTube опубликовал тизер нового клипа группы «ВИА Гра» на песню «ЛюбоЛь. Судя по кадрам, зрителей ждет очень горячее видео.

Съемки видео с исполнительницами прошли в индустриальном антураже. Это не помешало «заводским» барышням оказаться в соблазнительном нижнем белье. Один из таких кадров Герцег выложила в Instagram 3 октября — в один день с появлением тизера клипа.

Instagram @erikaherceg

В кадре артистка сидит на стуле подобно пантере перед прыжком. При этом на фото видно лишь ее стройное тело. Лицо Эрики закрывают белокурые волосы, придавая девушке таинственности. Очередная публикация певицы, как и ожидалось, не оставила фанатов равнодушными.

«О-о-о! Какая шикарная девушка! Эрика! Нет слов»;

«Жду новый образ Эрики. Интересно!»

«Самая красивая за всю историю «ВАИ Гры»! — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что солистка Эрика Герцег в сексуальном белье раззадорила фанатов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

8:48
Два кота чудом спаслись при пожаре в петербургской квартире
8:40
После 60 все только начинается: История успеха модели серебряного возраста Валентины Ясень
8:32
Фото задумчивой Веры Брежневой вызвало ажиотаж в сети
8:26
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
8:19
«У любого могут что-то найти»: Юрий Лоза о задержании Натальи Бочкаревой с наркотиками
8:10
«Зачем?» Стоцкая отказалась доказывать, что ее ребенок не от Киркорова

Сейчас читают

Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев