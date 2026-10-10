«Люблю и ненавижу»: Султан Лагучев ответил на сравнения с Анной Asti

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 32 0

Слушатели часто отмечают, что песни музыканта могли бы быть «мужским ответом» на композиции «Царицы».

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Султан Лагучев хочет посотрудничать с Анной Asti

Певец Султан Лагучев ответил на сравнения с Анно Asti (настоящая фамилия Дзюба — Прим. ред.). Своим мнением он поделился в беседе с актером и ведущим музыкального шоу Стасом Ярушиным.

Ярушин обратил внимание, что Анна поет «про страдания женщин», а Султан в своем творчестве транслирует своеобразный ответ — мужскую позицию по любовным вопросам. Лагучев не стал спорить с таким сравнением и даже предположил, что «две вселенные» могли бы встретиться на сцене.

«Вполне адекватное сравнение. Моя песня „Люблю и ненавижу“ могла бы ей подойти сто процентов. Эта песня была написана тем же автором, который Анне писал. Теоретически дуэт с Асти может состояться», — сказал Султан.

Однако Лагучев ранее никогда не предлагал Asti посотрудничать и записать совместные треки, но он вспомнил, что его и раньше спрашивали о коллаборации с «Царицей». 

Ранее 5-tv.ru писал, что Султан Лагучев поделился планами на дуэт со Славой.

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«Люблю и ненавижу»: Султан Лагучев ответил на сравнения с Анной Asti

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