«Люблю и ненавижу»: Султан Лагучев ответил на сравнения с Анной Asti

Султан Лагучев хочет посотрудничать с Анной Asti

Певец Султан Лагучев ответил на сравнения с Анно Asti (настоящая фамилия Дзюба — Прим. ред.). Своим мнением он поделился в беседе с актером и ведущим музыкального шоу Стасом Ярушиным.

Ярушин обратил внимание, что Анна поет «про страдания женщин», а Султан в своем творчестве транслирует своеобразный ответ — мужскую позицию по любовным вопросам. Лагучев не стал спорить с таким сравнением и даже предположил, что «две вселенные» могли бы встретиться на сцене.

«Вполне адекватное сравнение. Моя песня „Люблю и ненавижу“ могла бы ей подойти сто процентов. Эта песня была написана тем же автором, который Анне писал. Теоретически дуэт с Асти может состояться», — сказал Султан.

Однако Лагучев ранее никогда не предлагал Asti посотрудничать и записать совместные треки, но он вспомнил, что его и раньше спрашивали о коллаборации с «Царицей».

Ранее 5-tv.ru писал, что Султан Лагучев поделился планами на дуэт со Славой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС