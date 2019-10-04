  1. Пятый канал
  4. В Петербурге обрушился склад, полыхающий на площади 3900 квадратов —кадры с места

В Петербурге обрушился склад, полыхающий на площади 3900 квадратов —кадры с места

, 7:01 Эксклюзивное фото 95

На место ЧП направлены дополнительные силы пожарных.

Фото: 5-tv.ru

Склад, где произошел серьезный пожар в петербургском Колпино 4 октября, обрушился на площади 1400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.

На место ЧП направлены дополнительные силы пожарных, готовят к вылету вертолет К-32.

Площадь возгорания составила 3900 квадратов. На улице Софийской в поселке Петро-Славянка работают 125 человек и 31 единица техники. Ранее речь шла о 64 огнеборцах и 17 единицах техники. Ранг пожара повышен до третьего номера.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серьезный пожар произошел на складе в Колпино.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

7:19
«Виа Гра» анонсировал тизер очень горячего клипа — видео
7:09
Супруга Александра Реввы нежится на курорте на фоне сказочного пейзажа — фото
7:01
В Петербурге обрушился склад, полыхающий на площади 3900 квадратов —кадры с места
6:55
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
6:47
Красотка из Гатчины стала первой русской моделью plus-size на Парижской неделе моды
6:40
Видео: Перминова в откровенном бикини похвасталась упругой нижней частью тела

Сейчас читают

Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев