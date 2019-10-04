В Петербурге обрушился склад, полыхающий на площади 3900 квадратов —кадры с места

Склад, где произошел серьезный пожар в петербургском Колпино 4 октября, обрушился на площади 1400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.

На место ЧП направлены дополнительные силы пожарных, готовят к вылету вертолет К-32.

Площадь возгорания составила 3900 квадратов. На улице Софийской в поселке Петро-Славянка работают 125 человек и 31 единица техники. Ранее речь шла о 64 огнеборцах и 17 единицах техники. Ранг пожара повышен до третьего номера.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серьезный пожар произошел на складе в Колпино.