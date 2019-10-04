Серьезный пожар тушат на складах в Санкт-Петербурге

Серьезное возгорание произошло в складском помещении в Колпинском районе Петербурга в поселке Петро-Славянка рано утром 4 октября. Как стало известно 5-tv.ru, огонь распространился на площади в 3900 квадратных метров.

Ранг пожара увеличен до 3 номера сложности. На место ЧП направлена передвижная лаборатория.

Для ликвидации возгорания привлечены 64 огнеборца и 17 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.

5-tv.ru

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