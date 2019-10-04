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  4. «Огненные» кадры полыхающего склада в Санкт-Петербурге

«Огненные» кадры полыхающего склада в Санкт-Петербурге

, 7:31 Видео 151

Пожар произошел в Колпинском районе Северной столицы в пятницу, 4 октября.

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Фото, видео: МЧС; 5-tv.ru

Серьезный пожар произошел на складе в Колпинском районе Петербурга рано утром в пятницу, 4 октября. ЧП случилось в поселке Петро-Славянка по адресу улица Софийская, дом 96. На территории складского комплекса загорелся одноэтажный металлический ангар.

Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания на данный момент составляет 4500 квадратных метров, произошло обрушение склада по всей площади. Пожару присвоен третий ранг сложности. К тушению привлечены 125 человек и 31 единица техники. Нам место происшествия направлены дополнительные силы пожарных, к вылету готовится вертолет К-32.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что склад, где произошел пожар в петербургском Колпино, обрушился на площади 1400 квадратных метров.

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