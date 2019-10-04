Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

Картина скандально известного британского художника Бэнкси продана за рекордные десять миллионов фунтов.

На огромном полотне он высмеял британский парламент. Вместо депутатов изобразил кричащих шимпанзе и орангутанов. Название полотна соответствующее «Деградирующий парламент».

Торги в аукционном доме Сотбис длились всего 13 минут. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

До этого картина хранилась в частном собрании и была продана владельцем. Сам Бэнкси, личность которого до сих пор неизвестна, написал в Instagram, что сожалеет, что картина ему уже не принадлежит.

Ровно год назад уличный художник продал другую работу «Девочка с шаром». Торги закончились скандалом. После того как картина была продана сработал механизм, установленный Бэнкси в раме: он разрезал полотно на глазах у шокированной публики