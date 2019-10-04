«Я устала от этого»: Нюша о рассказах Егора Крида об их романе

Роман певицы Нюши и исполнителя Егора Крида закрутился пять лет назад. Отношения знаменитостей продлились недолго — через пару лет молодые люди расстались. Егор Крид в то время признавался, что был сильно влюблен в дочь композитора и бывшего солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина.

Пара старалась скрыть роман, однако новость об их расставании все же стала достоянием общественности. Поклонники артистов до сих пор пытаются понять, что же стало причиной разрыва.

Несмотря на то, что Нюша уже на протяжении двух лет счастлива в браке с Игорем Сивовым и родила супругу ребенка, ее бывший ухажер продолжает обсуждать подробности их отношений, сообщает Starhit. 29-летняя певица от этого не в восторге.

« Мы — медийные личности и, так как Егор рассказал об этом, то, конечно, людям стало интересно копаться в чужом грязном белье. У него большая фанбаза и у меня армия поклонников. Это, наверное, как сериал для них. Я устала от этого. Не знаю, что еще можно об этом сказать, потому что мне, в принципе, не нравится об этом говорить. Я считаю, что это некрасиво », — сказала Нюша в одном из YouTube-шоу.

Анна Шурочкина признается, что у нее были намерения поговорить с Егором Кридом и потребовать прекратить рассказывать о ней в интервью, но не решилась. Девушка искренне не понимает, почему ее бывший парень продолжает выносить сор из избы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая сестра Нюши показала идеальную фигуру.