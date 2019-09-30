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  4. «Богиня моря»: Младшая сестра Нюши показала идеальную фигуру — фото

«Богиня моря»: Младшая сестра Нюши показала идеальную фигуру — фото

, 19:01 Фото 305

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина выложила в сеть откровенный снимок.

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Фото, видео: Instagram @mashuniashura

Младшая сестра певицы Нюши, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором позирует на фоне моря.

Загорелая 24-летняя спортсменка сидит на деревянных мостках в бикини с распущенными волосами, часть из которых заплетена в косички.

Instagram @mashuniashura

Подписчики Марии Шурочкиной в комментариях отметили, что девушка выглядит чересчур сексуально.

«Ты богиня моря»;

«В мире нет такой красоты! Сказка! Самая красивая русалочка на планете!»

«Венера! Вся галактика принадлежит тебе! Весь мир, весь космос, вся вселенная, все моря и океаны! Неотразимая!»

«Загар — бомба, супер! Фигура — космос, высший класс! Маникюр — улет, полный восторг!» — пишут поклонники сестры популярной певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюшу застали за «запрещенным» занятием.

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