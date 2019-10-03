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  4. Путин провел ряд двусторонних встреч в рамках участия в сессии клуба «Валдай»

Путин провел ряд двусторонних встреч в рамках участия в сессии клуба «Валдай»

, 22:42 Эфирная новость 29

Президент России 3 октября в Сочи принял участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мировое устройство: взгляд с Востока».

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Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Влияние Востока на глобальную политику, как меняется мир, в котором растет роль Азии. Именно такие темы обсуждали 3 октября в Сочи Владимир Путин, президенты Азербайджана, Казахстана и Филиппин, король Иордании и другие участники заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В своем выступлении Владимир Путин призвал отказаться от геополитических шаблонов и решать сложные мировые проблемы сообща.

Кроме общей пленарной сессии, главы государств провели ряд двусторонних встреч.

Алексей Лазуренко расскажет о главных векторах переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники Международного дискуссионного клуба «Валдай» обсудили полный текст «формулы Штайнмайера».

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