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  4. «Шикарнее Артура только его жена»: Анжелика Ревва выложила фото с дочерьми

«Шикарнее Артура только его жена»: Анжелика Ревва выложила фото с дочерьми

, 13:19 Фото 27

Супруга популярного шоумена опубликовала два снимка, сделанных в день его 45-летия.

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Фото, видео: Instagram @angelikarevva

Жена актера и шоумена Александры Реввы Анжелика выложила на своей странице в Instagram две фотографии, на которых запечатлена с дочерьми. Подписчики восхитились их красотой и пожелали благополучия. Снимок был сделан 10 сентября, когда Александр Ревва отпраздновал 45-й день рождения.

«Музы», — подписала Анжелика фотографию, добавив хэштег «Папин праздник».

Instagram @angelikarevva

Подписчики отметили красоту Анжелики Реввы и ее детей, а также пожелали им счастья и удачи.

«Огонь! Красотки нереальные!»

«От шикарной женщины рождаются шикарные детки!»

«Шикарнее Артура только его жена»;

«У младшей просто колдовские глаза»;

«Как красиво все, какие вы красивые и необыкновенные! Счастья и удачи вам, девочки!», — писали восхищенные пользователи.

Александр Ревва, также известный под псевдонимом Артур Пирожков, присоединился к комментаторам. Он оставил семь смайликов в форме сердечек. Супруга ответила ему смайликом в виде поцелуя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анжелика Ревва похвасталась курортным снимком. Фотография была сделана на фоне сказочного пейзажа.

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