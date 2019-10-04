Жена шоумена Александры Реввы поделилась с подписчиками в Instagram сказочными видами окружающих ее гор, пляжей и водных гладей. На очередных фотографиях она лежит у роскошного бассейна с видом на холм, зеленую долину и бескрайний простор — то ли моря, то ли океана.

«Собственно, что хочется сказать… ни-че-го!!!» — чуть издевательски написала Ревва в посте.

Instagram @angelikarevva

Вид загоревшей и счастливой Анжелики на фоне экзотики вызвал большой ажиотаж среди подписчиков.

«Анжелика, у нас тоже нет слов — одни слюни»;

«Боже, как же красиво! Ты богиня»;

«Интересно, что это за место? Неужели Краснодар? Что-то не верится»;

«Девушка на фото красивее, чем пейзаж!», — прокомментировали пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анжелика Ревва выложила романтичное фото с бородатым мужем.