Дарья Пынзарь привлекла внимание к проблеме с кошкой своими стройными ножками

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь попросила у подписчиков в Instagram совета о транспортировке своей немолодой кошки в Турцию. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлены ее стройные ножки.

«Думаю Мышаню перевезти в Турцию. Только очень боюсь того, как она перенесет перелет. Она уже у нас дама солидная, и прям переживаю. У кого-то был опыт перевозки котиков? Как это и что посоветуете? Очень скучаю по моей кошке, и детки ее любят... Ох, не знаю, как быть», – обратилась Пынзарь за помощью.

На один из вопросов в комментариях она ответила, что сейчас кошка живет с ее знакомым по имени Сергей. Когда из России уезжает он, питомца забирает себе его брат.

Instagram @darya_pinzar86

Некоторые пользователи советовали обязательно везти кошку к себе в Турцию, другие рекомендовали оставить ее дома. Кто-то призвал обратиться за советом к специалисту.

«Ой, Дашуль, забери ее к себе, она такая милашечка. Мне кажется, в кругу своих любимых хозяев, она быстро отойдет»;

«Мы своего кота тоже везде с собой возим»;

«Кошки, коты привыкают больше не к людям, а к месту. Дома ей будет лучше. Тем более, далеко не котенок уже»;

«Я думаю не стоит, она у вас уже по кошачьим меркам старенькая, у этой породы слабое сердце, а вдруг не выдержит?», – советовали пользователи.

Другие подписчики отметили красоту самой Пынзарь. Комплиментов удостоилась и ее кошка по кличке Мышаня.

«Дашуль, красотка, губки сделала еще?», – спросила одна из пользовательниц и получила от Пынзарь отрицательный ответ.

«Даша, доброе утро, а что у вас за красивое белье? Красивая молодая мама»;

«Такая шикарная вы»;

«Две красавицы», – написали пользователи.

Звезда скандальной телестройки полтора года назад переехала в турецкую Аланью вместе с мужем и двумя детьми. Семья обзавелась собственной двухуровневой квартирой на побережье. Как сообщал 5-tv.ru, ранее Дарья Пынзарь показала поклонникам свое жилье.